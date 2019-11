"On se met nous-mêmes en difficulté", "on s'est fait peur", avouent les Liégeois

Le Standard de Liège se déplaçait ce samedi, sur le coup de 18H00, sur la pelouse d’Eupen pour le compte de la 16ème journée de Pro League. Les Liégeois ont mené au score, par l’intermédiaire de Mpoku à la 14e, mais ont vu les Pandas revenir à leur hauteur à la 57e via Schouterden. Les Rouches ne se sont plus imposés au Kehrweg depuis 2011 et pensaient devoir se contenter d'un partage, mais Bastien a libéré sa formation dans les arrêts de jeu. Au général, les hommes de Preud’homme s’installent provisoirement au deuxième rang (30 points). Nous avons tendu notre micro à trois acteurs de cette partie.

Arnaud Bodart : "On fait ce qu'il faut, on fait ce que le coach demande, on respecte les consignes. On se met nous-mêmes en difficulté. On va retenir la victoire et, pour les prochains matches, essayer d'apprendre de cela. Ce succès permet de regarder vers l'avant, elle nous fait du bien car on a encore un beau programme. A titre personnel, je tente toujours de rester calme. Je pense que c'est la base car ça ne sert à rien de se mettre du stress. Il arrive ce qu'il arrive, je relève la tête quand il faut et je continue de travailler."

Siebe Blondelle : "On a discuté un peu à la pause. On jouait avec un seul milieu défensif et on a adapté notre système en deuxième. Ca a permis d’égaliser puis de se procurer d’autres opportunités. La tension est montée en fin de partie car il y avait des émotions. C’était un match avec une haute intensité. Je pense qu’on mérite un point dans cette partie. Perdre le match dans les dernières secondes, ça fait mal. C’est dommage. La présence nombreuse de nos supporters, ça nous donne beaucoup d’énergie. J’espère que les résultats vont revenir et que nos fans vont rester."

Samuel Bastien : "On a mal débuté la deuxième période. On va essayer de rectifier tout ce qui n'a pas fonctionné dans ce match. On s'est fait peur jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est la victoire. Mon but ? Dès que la balle revient dans mes pieds, je ne me pose pas de question et je la prends. Je suis content pour l'équipe. On repart avec les trois points, c'est important pour la suite du championnat."