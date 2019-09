"On ne se la pète pas à Mouscron !", avance le président des Hurlus

Troisième du championnat de Belgique avant d’entamer cette huitième journée, Mouscron respire la grande forme. Son président, Patrick Declerck, a accordé une interview à une de nos équipes quelques heures avant le déplacement sur la pelouse de Waasland-Beveren. Extraits.

Un bon début de saison

"Je me réjouis qu’on s’intéresse à un petit qui est dans le haut du tableau car on a beaucoup parlé d’un grand qui ne va pas bien et qui est en bas (ndlr : le Sporting d’Anderlecht). Ca tourne bien chez nous, mais Paris n’a pas été construit en un jour. Quand on est arrivé, Paul Allaerts et moi, on avait un projet. C’est ce dernier qui se met en place. Notre philosophie ? Quand les actionnaires minoritaires actuels ont repris le club, c’était avec la ferme volonté de faire survivre le Futurosport, notre école des jeunes. Il n’y a pas d’école de jeunes s’il n’y a pas de grand club de foot. On essaie, de plus, que des jeunes éléments percent au sein de l’équipe première. Benjamin Van Durmen en est le plus bel exemple."

L'entraineur et les transferts

"Quand vous avez un petit budget, et nous avons le plus petit de D1A (8 millions d’euros), on doit, comme dans un ménage, bien étudier ce qu’on dépense. Avec certains prêts récents, comme Govea ou Awonyi, on constate que des grands clubs nous font confiance. A Mouscron, ils ont l’occasion de se ressourcer. Notre entraineur Bernd Hollerbach n’avait pas de travail, son dernier employeur avait été Hambourg. Il a une très belle carrière, on savait qu’il est au moins du même gabarit que son prédécesseur Bernd Storck. Hollerbach, c’est beaucoup de discipline, une tactique incroyable et un homme qui ne veut pas de vedettes. On veut une équipe de jeunes qui y croient et qui font preuve de solidarité."

Le maintien et l’apaisement après les dossiers

"On ne se la pète pas à Mouscron ! Ce n’est pas une de nos caractéristiques. On garde la tête froide, notre but est d’être sauvé le plus vite possible. Après, on verra ce qu’on pourra faire en plus. Dans mon contentement, un point m’irrite : c’est le manque de monde dans le stade, même si notre kop est formidable. Les jeunes joueurs qui se battent ont besoin d’être soutenus. 'C’est superbe à Mouscron, venez' : c’est le message que je souhaite faire passer. Les affaires ? Les nuages ne sont pas arrivés naturellement, on les a mis au-dessus de notre tête. Je constate que personne n’a été inculpé et qu’ils n’ont rien trouvé d’irrégulier."