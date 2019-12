Olivier Verdon : "Même à Messi, je ne ferai pas de cadeau…"

Il a troqué sa vareuse d’Alavés pour une pelisse de Panda : depuis son arrivée, Eupen n’a plus une passoire de défense. Il évoque le jeu dur, la Tour de Babel, les sortilèges vaudou, Sergio Ramos et le foot belge. Mais aussi le Carnaval d’Eupen, le ski de fond, Andreas Beck, les Ecureuils du Bénin et les bananes plantins. Et bien sûr les Gorges… du Verdon. Olivier Verdon passe " Sur le Gril ".

Un mètre nonante et des épaules de porteur de pianos, mais un sourire désarmant : arrivé en fin de mercato estival, Olivier Verdon est celui qui a rendu l’espoir à une formation eupenoise qui, comme à chaque début de saison, s’enfonçait déjà dans la déprime d’un jeu si naïf. Entré titulaire après un 3 sur 21 ponctué de 16 buts encaissés (2,3 buts par match), le Franco-Béninois de 24 ans a verrouillé une défense germanophone jusque là bien poreuse : depuis, la KAS tourne à 1,3 point et seulement 1,2 but encaissé de moyenne par match.

" Les statistiques ne mentent jamais, et ça me fait plaisir " sourit l’intéressé, présent au stade une heure et demie avant le début de l’entraînement de l’après-midi. " Mais c’est une réussite collective et il a fallu intégrer de nombreux nouveaux joueurs. Tout le monde s’arrache à l’entraînement et en match, la mentalité est exemplaire, personne ne triche ou ne se cache. Mais c’est vrai que sur le terrain, je me métamorphose : je suis un chien et je ne laisse rien passer. Je ne blesserai jamais personne volontairement, mais que ce soit Lionel Messi ou Tartempion, je donnerai le coup d’épaule s’il le faut. Je respecte tout le monde… mais personne ne me marchera dessus ! "

" Je dois aussi rêver du Ballon d’Or… "

Débarqué en prêt de Deportivo Alavés, en Liga espagnole, où il n’a pas joué la moindre minute, Verdon est arrivé en terre quasi inconnue. Auparavant cadre de Sochaux, où il a côtoyé le Gantois Elisha Owusu, il a pris ses infos avant de signer.

" Soualiho Meïté et Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) étaient mes équipiers à Bordeaux, Tomas Pina (ex-Club Bruges) aussi à Alavés, ils m’ont tous parlé en bien du foot belge : c’est une ligue complète, technique, tactique et athlétique, avec de belles transitions offensives. C’est aussi un championnat qui a acquis une réputation de tremplin : je compte bien rebondir plus haut ensuite. Je rêve du Real Madrid, de la Juventus et surtout du PSG, en tant que Parisien. Mais mon club, c’est Manchester United, et mon joueur-référence, Sergio Ramos, pour ses qualités complètes et sa grinta. Je pars du principe qu’avec du travail, tous les rêves sont permis. Je pars de très bas, mais je compte aller tout là-haut. Messi a décroché son 6e Ballon d’Or cette semaine : chaque joueur, et donc moi aussi, doit rêver d’atteindre la même chose. Même si pour un défenseur, c’est plutôt dur... " (sourire)

Suivi régulièrement par les scouts espagnols chargés de mesurer sa progression, Verdon a dû s’adapter à un vestiaire très international : l’Académie Aspire n’a jamais fait dans le détail, côté passeports.

" Je parle quatre langues : le Français, l’Anglais, l’Espagnol que j’ai choisi à l’école… et le Béninois, que je parle avec ma mère et certains équipiers en sélection. L’Allemand ? Euh… Guten Tag et Wie geht es dir… (rires) Mais comme on dit, le foot est une langue universelle. On m’a dit que Claude Makelele est passé ici, ça dit quelque chose ! Et il y aussi Moussa Wagé, qui a joué back droit ici et est maintenant à Barcelone. Donc tous mes rêves sont permis ! Pour le froid, je ne suis pas trop dépaysé car j’ai connu ça à Sochaux. Mais c’est vrai qu’il y a deux semaines, j’étais encore sous le soleil de Cotonou avec les Ecureuils (NDLA : le surnom de l’équipe nationale du Bénin), et il faisait 32° ! Quoi, on part en stage de ski de fond avec Eupen ? Ah, c’est une blague… De toute façon, le ski est interdit dans mon contrat ! " (rires)

" Je préfère ne rien savoir sur mon adversaire "

Défendre debout et proprement : en 10 titularisations, Verdon n’a pris qu’un petit carton jaune, Eupen aura besoin de tous pour se sauver. Même si les Pandas ont déjà pris 8 points de champ par rapport au Cercle Bruges, bon dernier.

" Comme beaucoup d’enfants, j’ai commencé à jouer aux postes offensifs, mais j’ai reculé progressivement. Mais non, je m’arrête en défense centrale, pas question de faire gardien de but. (rires) Et aujourd’hui, pour moi, un joli tacle a autant de valeur qu’un but marqué. Je veux toujours progresser et je parle beaucoup avec Andreas Beck, qui n’est pas n’importe qui, avec ses 9 sélections pour la Mannschaft et ses deux titres en Allemagne et en Turquie. Il a une énorme expérience, et je bois ses conseils. Quel a été mon adversaire le plus coriace jusqu’ici en Belgique ? Je ne peux pas vous répondre : je ne m’occupe que de mes prestations. Je demande juste au coach si mon opposant direct est droitier ou gaucher : après, je me dis que c’est à lui à découvrir mes qualités ! " (sourire)

Passé par Bordeaux (" Mon ex-équipier Malcolm, aujourd’hui au Barça, est le meilleur joueur que j’ai côtoyé, avec mon capitaine en sélection Stéphane Sessègnon "), Verdon a aussi atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, à laquelle le Bénin participait pour la première fois.

" On n’est sans doute pas la meilleure équipe du monde rayon foot, mais côté mental, il faut se lever tôt pour nous bouger. On forme une vraie famille et on va au feu les uns pour les autres : avant les matches, on chante, on danse, il y a toujours de la musique au vestiaire. Même notre coach, pourtant français, s’y est mis ! (rire) Parfois, on avait des petits soucis logistiques, comme souvent en Afrique, mais depuis que le management a changé, on est hyper pro. Et je suis optimiste pour l’avenir des Ecureuils ! "

Gare aux… revenants

Élevé dans la culture béninoise (" Chez ma mère, je mange toujours béninois, du riz, des bananes plantins, tout ça quoi… "), Verdon n’ignore pas non plus que le Bénin est le berceau de la fameuse culture vaudou, nourrie par les rites de l’invisible.

" Non, on ne transperce pas des petites poupées de nos adversaires avant les matches " s’esclaffe le n°23 eupenois. " Mais c’est vrai que ces rites sont encore très présents chez moi : dans mon village d’origine, on célèbre les fêtes mettant en scène les forces obscures avec des personnes se déguisant en revenants de l’au-delà. Et oui, moi aussi je crois aux revenants ! Mais c’est une croyance passée dans notre quotidien : les revenants ne nous font pas peur ! Me déguiser en revenant pour le Carnaval d’Eupen ? Non merci, je vais rester au chaud. Ou alors on ira voir ça avec toute l’équipe ! " (rire)

Et l’entretien de se terminer par une petite visite du côté de quelques… dictons béninoises, le temps de voir si notre interlocuteur s’inspire aussi du pittoresque.

L'ombre du zèbre n'est pas rayée. Verdon se plonge dans une profonde réflexion, avant de nous livrer le fruit de ses pensées. " Je pense que ça veut dire que tout le monde est pareil et qu’il ne faut pas faire de différences entre les gens. "

Qui a été mordu par un serpent, fuit devant un ver de terre. L’interprétation de notre footeux-philosophe : " Si on se fait mal, l’important c’est de se relever et de continuer. "

Pour qu'un chef existe, il faut qu'il soit soutenu. La réponse de Verdon fuse : " Ça, c’est clair : dans le cas du foot, pour être bon sur le terrain, il faut être bien dans sa peau et dans sa tête. C’est toute l’importance d’une famille qui vous soutient, et qui vous donne encore plus l’envie de vous dépasser. "

Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Olivier Verdon : " Ici aussi, en football, il faut aller chercher les choses… et moi, j’irai les chercher. Comme je l’ai dit, j’ai de grands objectifs et je suis sûr que le travail paie : un jour, je réaliserai mes rêves ! "

Quelle que soit la longueur du jet de l'urine, les dernières gouttes retombent toujours entre les cuisses. Il s’esclaffe, puis redevient sérieux : " Il faut être objectif dans la vie et savoir ce qu’on veut, mais aussi ses qualités et ses limites. Mais il faut toujours croire en ses rêves et ne rien lâcher. Et avec de l’acharnement, tout devient possible. "

Impossible, pour le clin d’œil, de ne pas terminer en l’attirant sur ce dernier terrain-là : celui des fameuses Gorges du… Verdon.

" On me la fait souvent, celle-là : je n’ai jamais visité ces Gorges, mais on m’a dit que ça valait le voyage. Quand j’étais à Bordeaux, je passais souvent devant un panneau mentionnant ‘Gorges du Verdon’, et chaque fois ça m’interpellait... Mais non, ce n’est pas mon jardin privé. (rires) Je ne suis pas du genre, d’ailleurs, à prendre le melon. Car en foot, tout va très vite : vous êtes très haut un jour… et très bas le lendemain. Donc il faut profiter de l’instant présent et bien garder la tête sur les épaules. "

Bref, thésauriser sur ses acquis. Tel un Ecureuil (béninois) au cœur de l’hiver eupenois.

