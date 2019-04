Olivier et Tom, Mauve et Rouche de père en fils - Football - Jupiler Pro League - 12/04/2019 Olivier gère un magasin de sport en plein cœur de Nivelles. Son cœur est mauve depuis toujours. "Mon grand-père a habité pendant 45 ans à Anderlecht. Je suis né Mauve et je mourrai Mauve." Une passion qu'il n'est jamais parvenu à transmettre à son fils Tom, 12 ans. "J'ai toujours adoré le Standard. Il joue mieux. Et l'ambiance y est meilleure." Olivier opine et sourit. "Je n'ai jamais cherché à le manipuler pour qu'il change d'avis. Je pars du principe quez chacun apprend de ses erreurs. Cela devra venir de lui-même." Ou pas. Tom, vareuse "Rouche" sur le dos est un acharné. "Quand le Standard gagne, je taquine papa....En lui demandant, c'est qui les plus forts?".