Olivier Deschacht fête ses 40 ans : sa carrière en 8 chiffres

Olivier Deschacht buteur face à Anderlecht - Anderlecht - Lokeren - 01/11/2018 Et la mise à l'honneur de l'ancien-mauve ne s'est pas terminée là puisqu'il a inscrit quelques dizaines de minutes plus tard le seul but de Lokeren. Sur un coup de coin, Deschacht a placé une tête imparable, permettant au final au Sporting waeslandien d'obtenir un point. Ce but a été fêté par les fans mauves comme un but anderlechtois: le stade s'est levé et a longuement applaudi la réalisation du défenseur de 37 ans.