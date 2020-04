Olivier Deschacht, 39 ans, rempile pour une saison à Zulte Waregem

Anderlecht et son public rendent hommage à Olivier Deschacht - Anderlecht - Lokeren - 01/11/2018 Après 21 ans passés à Anderlecht, Olivier Deschacht était de retour ce jeudi après-midi sur la pelouse du Parc Astrid. Le Belge, véritable légende du club avec 603 matches disputés pour le Sporting, a été mis à l'honneur avant le coup d'envoi. Remco Evenepoel et Par Zetterbeg lui ont remis un cadre avec une photo de lui. Quelques minutes plus tard, à la 3ème minute du match (3 comme son numéro de maillot), les supporters mauves ont chaudement applaudi leur ancien joueur.