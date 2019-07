Okereke, nouvel attaquant brugeois : "No sweat, no glory… ce slogan me correspond"

Le Club de Bruges a débuté sa saison par une victoire convaincante à Waasland-Beveren (1-3) avec à la clé un premier but en championnat pour sa nouvelle recrue, David Okereke. Le Nigérian de 21 ans, transféré de La Spezia pour 8 millions d’euros, doit faire oublier Wesley. Titularisé par Philippe Clément, l’attaquant a déjà marqué des points. Entretien avec un garçon qui pourrait devenir l’une des attractions de notre compétition.

Félicitations pour votre but, ça démarre fort.

"Ici, je me sens bien. On travaille dur et j’espère que l’on continuera comme ça."

Qui est David Okereke ?

"Un garçon qui tient beaucoup à sa famille et qui essaye aussi d’aider les personnes qui en ont besoin. Je suis surtout quelqu’un qui travaille beaucoup et qui tente de s’améliorer grâce au travail. Je sais que ce n’est pas facile mais j’essaye. D’ailleurs, lorsque j’ai découvert le slogan du club "No sweat, no glory", cela m’a touché parce que ça me correspond ! Le travail paye. C’est mon crédo."

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes en Belgique ?

"Les supporters. J’ai toujours cru que les supporters italiens étaient des "malades" de football mais lorsque j’ai disputé mon premier match à domicile (contre le Sporting Portugal lors des Matines brugeoises, NDLR), j’ai découvert une marée humaine. Les supporters m’ont énormément impressionné… avec la ferveur qu’ils mettent dans le foot."

Qu’est-ce qui est le plus difficile à digérer lorsque l’on vient de Série B ?

"Bruges est un grand club. C’est un honneur de porter ce maillot. J’espère surtout rendre des services à l’équipe pour remercier l’entraineur et les dirigeants de la confiance qu’ils m’accordent. J’espère qu’on réussira à accomplir quelque chose de bien."

Vous aviez beaucoup de sollicitations en Italie, pourquoi avoir choisi le FC Bruges ?

"Le projet que le club a pour moi est très bon. Il va me permettre de me développer et de progresser. Ici je peux grandir."

Avez-vous déjà pu visiter la ville ?

"On m’a dit que Bruges était une très belle ville. J’ai pu le constater lors d’une journée de temps libre mais je n’ai pas encore eu l’occasion de faire du tourisme (il sourit). Avant de m’amuser, je dois penser à jouer au football."

Avez-vous déjà appris un peu le néerlandais ?

"Non c’est trop difficile (il rit). J’essaye d’apprendre quelques mots mais c’est encore compliqué. Peut-être vais-je apprendre le français aussi. On m’a dit que le néerlandais était difficile mais je vais tâcher de m’y mettre car j’aime les challenges et les choses difficiles."

En préliminaire de Ligue des Champions, vous allez rencontrer le Dynamo Kiev. Vu le niveau de l’équipe, pensez-vous la qualification possible ?

"Franchement, si l’on continue de travailler et de jouer de cette façon, on peut se mesurer à tout le monde. Ce sera un match compliqué mais on peut passer."

Avez un modèle ? Un attaquant qui vous inspire ?

"Oui. Odion Ighalo. L’ex-attaquant de Watford qui joue désormais en Chine (au Shanghai Shenhua, NDLR) est une source d’inspiration. Je n’essaye pas de le copier parce que je dois tracer mon propre chemin mais je l’aime bien."

L’équipe nationale du Nigéria, c’est un objectif ?

"(Il sourit) Faisons un pas à la fois."