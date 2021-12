OHL s’impose largement à Charleroi, Malines se montre efficace face à Seraing

L’entraineur des Carolos, Edward Still a dû se passer de Descotte et Tchatchoua positifs au covid en dernière minute, avait annoncé Charleroi juste avant la partie. Le grand absent dans les rangs carolos était aussi bien entendu le Jamaïquain Shamar Nicholson , son meilleur buteur, parti au Spartak Moscou. Lokembo , 17 ans après son père, Fabrice, débutait pour la première fois également dans les rangs des Zèbres.

Le début de match est pour le Sporting. Le pressing des hommes d’Edward Still est haut et efficace. Seule un peu de justesse leur manque pour se montrer véritablement dangereux. C’est d’ailleurs ce qui permettra à Casper De Norre de marquer le premier but en faveur d’OHL qui reprend doucement le dessus. Premier déclic pour Charleroi qui se retrouve un peu dans les cordes en comparaison avec le début de la rencontre (0-1).

La deuxième partie de la première mi-temps ne montre pas un niveau de football offensif et efficace du côté du Sporting qui s’est éteint après le premier quart d’heure de jeu. La possession est partagée équitablement mais les Louvanistes se sont montrés plus actifs, ont commis peu d’erreurs et ont créé davantage d’occasions.

Quelques minutes après la reprise, OHL enfonce le clou grâce à Mousa Al Tamari qui inscrit son premier but de la saison en Jupiler Pro League (0-2).

À un quart d’heure de la fin, Sory Kaba, qui fait un très bon match, inscrit le troisième but en faveur d’OHL (3-0). Charleroi vit une fin de match compliquée même si l’équipe a mieux joué en seconde période, elle s’est créé plus de possibilités.

Dépité, Charleroi sort perdant d’un match pourtant décisif puisque le Sporting reste derrière la Gantoise à l’issue de cette dernière journée de l’année 2021.