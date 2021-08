OHL en passe de conclure un transfert sortant record grâce à Thomas Henry ?

Le FC Venise va-t-il continuer à faire ses emplettes en Pro League ? Après avoir conclu l’arrivée en prêt de David Okereke du Club de Bruges et le transfert libre de Daan Heymans de Waasland-Beveren, le promu de Série A continue son marché dans notre championnat.

Cette fois, la cible s’appelle Thomas Henry. Le buteur d’OHL serait en partance pour l’Italie et pourrait ramener pas mal d’argent à son club. On parle d’un montant record de 6 millions d’euros avec des bonus. Le transfert pourrait être bouclé dès ce week-end. Il reste à voir si Henry sera présent ou non lors du match face à Eupen ce samedi à 18h30. A l’époque, OHL avait acheté le joueur pour 500 000 euros en 2019. Ce serait donc une belle plus value pour le club louvaniste.

Déjà auteur de trois buts en quatre rencontres cette saison, Henry continue sur sa belle lancée de la saison passée où le joueur avait inscrit 21 buts et délivré 7 assists en 33 matches.

Après plusieurs rétrogradations, faillites et autres soucis, le FC Venise est remonté en Série A pour la première fois depuis 19 ans. Le club a dû passer par les barrages la saison passée pour valider sa promotion au plus haut niveau en Italie. Et le club aspire désormais à s’installer pour longtemps en Série A.