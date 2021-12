OH Louvain - Standard : Carcela, Bokadi et Cimirot au coup d'envoi (Live commenté 21h)

Le Standard se rend à OH Louvain ce dimanche dans le cadre de la vingtième journée de Pro League ! Avant le début de ce week-end les deux équipes étaient proches au classement, le Standard onzième avec 23 points, Louvain quinzième à 20 points.

Mais les Rouches ont deux matches de retard, ils ont notamment vu leur dernière rencontre face au Beerschot, prévue ce mercredi, être reportée en raison d'un manque de policiers suite à une grève. Avant cela, ils ont remporté une rencontre très agitée face à l'Antwerp, parvenant à se sortir d'une situation bien compliquée (menés 2-1 à la 78e ils ont ensuite gagné le match 2-3).

Trois points qui n'avaient pas vraiment permis aux Liégeois de sortir la tête de l'eau dans une situation extrêmement tendue entre les supporters et la direction. La seule option face à Louvain est donc claire, mouiller le maillot avant tout, et gagner. Seuls les résultats et l'envie affichée pourront rendre un peu de confiance aux fans déçus du Standard.