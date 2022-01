Officiel - Pro League : Alfred Schreuder succède à Philippe Clement au FC Bruges

Le FC Bruges s’est rapidement mis au travail pour dénicher le successeur de Philippe Clement dont le départ pour Monaco a été acté en début de soirée. Un nom revenait avec insistance du côté de la Venise du Nord, celui d’Alfred Schreuder. Il s'est engagé rapidement après l'officialisation du départ de Philippe Clément.



Si le patronyme du Néerlandais n’est pas le plus connu dans le monde du foot, il possède un joli CV et une belle expérience. Il a notamment été l’adjoint de Ronald Koeman à Barcelone. Il possède également un point commun avec Philippe Clement… il a été l’assistant d’un certain Michel Preud’homme (à Twente).



La direction brugeoise a rapidement coché un nom sur sa liste de remplaçant potentiel. Alfred Schreuder est donc l’heureux élu. L’ancien milieu de terrain a pas mal bourlingué en tant que T2. Il a usé les bancs de touches de l’Ajax, du FC Barcelone et du FC Twente.



A 49 ans, il se voit offrir une nouvelle chance en tant qu’entraîneur principal après une saison à la tête de Hoffenheim (2019-2020). Malgré une honorable 6e place en Bundesliga, il a été limogé. Avant de rebondir quelques semaines plus tard à Barcelone aux côtés de Koeman.



Il pourrait devient le 7e entraîneur néerlandais du Club de Bruges.