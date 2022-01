Officiel : Philippe Clement quitte Bruges et devient le nouvel entraîneur de Monaco

Clement à Monaco, c'est finalement une nouvelle étape dans la carrière ultra-linéaire d'un coach qui a toujours pris le soin de ne pas brûler les étapes. D'abord assistant dans son club de toujours Bruges (entre 2012 et 2017), il avait été intronisé coach principal pour la toute première fois à Waasland-Beveren quelques mois plus tard avant de prendre la direction de Genk après une petite saison.

En Venise du Nord plus de pression, plus d'attentes mais toujours la même ligne de conduite pour ce coach, rigoureux et souvent apprécié par ses joueurs. Champion de Belgique covidé pour sa première saison, Clement récidivera la saison dernière pour s'adjuger un troisième titre consécutif en Pro League et propulser les Blauw&Zwart vers les poules de la Ligue des Champions.

Et même si cette saison aura été la plus compliquée pour lui et que les Brugeois ne sont "que" 2e au moment de son départ, Clement ne laisse pas un champ de ruines derrière lui, loin de là. Son successeur aura une belle colonne vertébrale sur laquelle s'appuyer pour tenter de déloger l'Union, qui rêve chaque jour un peu plus d'un improbable titre de champion de Belgique.

À Monaco, Clement retrouve lui une équipe beaucoup plus erratique, qui alterne entre le très bon et le franchement moyen. 6e de Ligue 1 avec sa nouvelle équipe, le Belge a une demi-saison pour entamer une remontada inespérée et pourquoi pas qualifier le club du Rocher pour la prochaine Ligue des Champions. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.