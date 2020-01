Officiel: Le Standard attire Moussa Sissako, jeune défenseur du PSG, en prêt

C'était dans l'aires depuis plusieurs jours: le Standard tient officiellement sa recrue défensive. Le club liégeois a obtenu le prêt, assorti d’une option d’achat, de Moussa Sissako. Issu du centre de formation du PSG, le jeune défenseur de 19 ans possède un joli gabarit (1m89).



Originaire de Clichy, l'international U23 malien évolue au poste de défenseur central. Il a disputé 9 rencontres en Youth League et a signé deux assists cette saison.



Avec la décision de ne plus faire jouer Dimitri Lavalée et la blessure de Noë Dussenne, le Standard était dans l’obligation de se renforcer dans l’axe. C’est désormais chose faite avec un élément d’avenir.