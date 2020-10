Officiel : le nouveau protocole de la Pro League entrera en vigueur ce week-end, moins de supporters dans les stades

Nous vous l’annoncions ce lundi, la Pro League a désormais rendu cela officiel. Le nombre de supporters dans les stades va être réduit, il sera désormais également interdit de boire, manger, en plus de l’interdiction de fumer déjà actée il y a plusieurs semaines. Ces mesures seront d’application dès ce week-end. Ceci résulte des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à la résurgence de l'épidémie du Coronavirus.

"La Pro League s’est concertée aujourd’hui avec les autorités afin de finaliser les dispositions concernant l’organisation des matches des clubs de football professionnels avec public. La Pro League a ensuite soumis ces dispositions aux clubs professionnels qui devront les respecter lors de leurs matchs de ce week-end, ce qui n’est pas un exercice évident compte tenu du peu de temps disponible.

Il ressort des concertations avec les autorités que le public peut toujours assister aux matchs, ce qui est essentiel mais sous respect des mesures suivantes :

Bulles de maximum quatre personnes

1,5 m de distance entre les bulles

Compartiments de maximum 200 spectateurs

Afin de faire respecter à tout moment l’obligation du port du masque, il est interdit de manger, boire et fumer dans tout le stade.

La Pro League va maintenant se mettre au travail avec les clubs et toutes les autorités compétentes afin d’intégrer le plus rapidement possible ces dispositions dans les protocoles."