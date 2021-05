Officiel : Le Danois Brian Priske succède à Franky Vercauteren comme coach de l'Antwerp

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Le Danois Brian Priske, 44 ans et ancien international danois qui a notamment évolué à Genk ou à Bruges, est le nouveau coach de l'Antwerp. Le Great Old l'a confirmé sur ses différents réseaux sociaux. Courtisé par le Standard l'été dernier, Priske pose donc finalement ses valises en Belgique après avoir officié au FC Mitjylland.

Cela signifie donc dans le même temps que Franky Vercauteren ne poursuit, lui, pas l'aventure à la barre d'Anversois qu'il avait menés à la 3e place des play-offs 1.