Officiel : Jordi Condom est le nouvel entraîneur du RFC Seraing

Connaissance du football belge

Jordi Condom possède l’avantage de bien connaître le football belge mais aussi de travailler avec les jeunes. Il a précisément démarré sa carrière en entraînant les jeunes du FC Barcelone durant 6 ans. Le Catalan a ensuite pris en charge l’équipe première de Palamos (D4 espagnole) avant de rejoindre la Belgique et de poser ses valises à l’AS Eupen. Après avoir été l’adjoint de Bartholomé Marquez Lopez pendant 3 saisons, il succède à son compatriote au poste d’entraîneur des Pandas en 2015. Sous sa houlette, le club germanophone rejoindra l’élite du football belge en 2016. Remercié en 2017, Condom entraînera ensuite Roulers en D1B et puis Al-Arabi au Qatar avant de revenir à Eupen l’an dernier pour y occuper la fonction de Directeur Sportif.

Formateur et adepte du foot offensif

Jordi Condom apprécie de travailler avec les jeunes. Un atout non négligeable vu l’arrivée imminente de plusieurs jeunes joueurs du FC Metz dont Seraing est le club satellite. Le Catalan est par ailleurs est un adepte du football offensif comme on a pu le constater à Eupen. Un jeu spectaculaire et tourné vers l’avant même si on lui a parfois reproché un manque de rigueur sur le plan défensif. Cette vision du football cadre avec la philosophie du FC Seraing.