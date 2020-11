Officiel : Jess Thorup quitte Genk pour le FC Copenhague

L'information était dans l'air depuis dimanche, elle est maintenant officielle : Jess Thorup quitte ses fonctions d'entraîneur principal de Genk pour rejoindre le FC Copenhague. Genk l'a annoncé ce lundi matin via communiqué.

Jess Thorup retrouve donc le Danemark, où il a déjà entraîné le club de Midtjylland.

"Je me suis senti chez moi au KRC Genk dès le premier jour. Les joueurs, le personnel, le conseil d'administration et tout le monde dans le club forment une grande famille. Et Genk est une très jolie ville où l'on ressent le soutien du club. Mais c'est une opportunité unique pour moi: retourner dans mon pays d'origine pour entraîner le plus grand club de Scandinavie. Je me suis vu à Genk pendant de nombreuses années, mais avec ma famille, j'ai décidé de saisir cette opportunité. Je tiens à remercier KRC Genk pour l'opportunité que j'ai eue et je souhaite à tous les membres du club le meilleur" a indiqué le technicien.

Du côté limbourgeois, on se dit déçu. "Le club est à la fois surpris et déçu, et regrette qu'après une période aussi courte et une série d'excellents résultats, Jess nous quitte pour un autre défi" explique le communiqué du club.

En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Domenico Olivieri dirigera à nouveau les entraînements, assisté de Michel Ribeiro.

Le Danois de cinquante ans quitte le Racing Genk après à peine 39 jours de service dans le Limbourg. Il a signé un contrat jusqu'en 2024 avec Copenhague.

Sur le site web de Copenhague, il s'est longuement penché sur l'avenir. "Je suis très fier que le FC Copenhague ait pensé à moi comme nouvel entraîneur-chef. C'est un club qui a une grande histoire. Bien sûr, j'ai suivi la Superliga (la plus haute division danoise, ndlr) de très près quand j'étais en Belgique et j'ai aussi vu beaucoup de matchs du FC Copenhague. Je sais que j'entre dans un grand club avec des gens talentueux autour de moi. Il s'agit d'un club aux bases solides. Je viens à Copenhague pour être à la hauteur des grandes ambitions du club".