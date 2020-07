Officialisation du rachat de Mouscron par le LOSC... ou presque

C’est dans l’air depuis plus de deux mois, c’est enfin officiel. Le LOSC et Mouscron entament un nouveau partenariat après celui de 2011-2015, où Lille était actionnaire du club hennuyer à hauteur de 51%. Un partenariat. Le terme est important, c’est le propriétaire du club lillois qui insiste. "Ce n’est pas le LOSC qui rachète Mouscron, c’est moi", clarifie Gérard Lopez. "C’est une de mes sociétés qui reprend Mouscron. Mouscron n’est donc pas un club satellite."

L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois, désormais actionnaire majoritaire de l’Excel, détaille les contours de cet accord. "Dans un premier temps, Lille va mettre à disposition des jeunes joueurs d’un certain niveau qui n’ont pas l’occasion de gagner assez d’expérience dans les rencontres de réserves." Étant donné que le projet du club français se base sur l’éclosion de joueurs prometteurs, ils estiment que ces prêts seront à la fois un gage de réussite pour le club hurlu et l’assurance de faire grandir les éléments de leur centre de formation.

Dans le même temps, Gérard Lopez et Patrick Declerck ont confirmé que le Futurosport resterait sur pied. "Puisqu’il ne s’agit que d’une collaboration, chaque club a besoin de son centre de formation", explique Gérard Lopez. Par contre, si Lille prête des jeunes joueurs à Mouscron, quelle place restera-t-il à ceux de l’équipe hennuyère ?

Le deuxième volet de ce partenariat concerne la volonté du LOSC de déceler les pépites belges et de les débaucher. "L’idée, c’est que Mouscron devienne une plateforme en Belgique pour attirer les jeunes joueurs belges. Quand on voit l’équipe nationale et la qualité de la formation en Belgique, il y a un réel intérêt. Mouscron est donc plus qu’une extension du LOSC." Gérard Lopez entend ainsi faire comprendre à tous les supporters qu’il ne compte pas faire de l’Excel une équipe expérimentale. L’ambition est aussi de "rentrer dans une eau calme, de s’affirmer sportivement en Pro League et de revoir les objectifs à la hausse avec le temps".

Pour ce faire, Patrick Declerk et Paul Allaerts restent aux commandes. Ils seront soutenus par les arrivées de Diego Lopez, comme directeur technique, et Fernando Da Cruz, nouvel entraîneur des Hurlus, poste qu'il avait occupé par intérim entre décembre 2014 et juin 2015. "Nous voulons exister en championnat tout en fonctionnant avec des jeunes. On veut s’installer dans la durée", ponctue le nouveau coach.

De son côté, Patrick Declerk a tenu à réagir suite au mécontentement de nombreux supporters qui se sont sentis oubliés, laissés pour compte ces derniers mois. "Nous avons pris contact avec Gérard Lopez début février. Les premières rumeurs de collaboration avec le LOSC sont sorties en mai. Nous avons voulu travailler dans le calme et la sérénité. Il n’était pas du tout question de snober les supporters ou la presse."

Pour symboliser cet accord, Mouscron et le LOSC se sont affrontés, sur le terrain, sur le coup de 18H. Les Lillois n'ont pas fait de cadeaux aux Hurlus. Le Portugais Xeka (21e, 0-1) et le Français Mamadou Sambakoli (79e) ont mis les Dogues à l'abri bien que Cédric Omoigui ait rapidement réduit le retard des Hurlus (79e, 1-2).