Ochoa renvoyé chez lui après la défaite du Mexique contre l'Argentine

Le gardien du Standard Guillermo Ochoa pourrait revenir en Belgique plus tôt que prévu. Le portier mexicain a en effet été renvoyé chez lui par le sélectionneur Ricardo Ferretti. Ochoa et ses équipiers Miguel Layun et Raul Jimenez ne participeront pas au déplacement de leur sélection en Argentine, a fait savoir la Fédération mexicaine via son site internet.

Comme on peut le lire dans le communiqué, les trois hommes sont jugés responsables "du manque de concentration de l'équipe". Une annonce qui intervient au lendemain de la défaite 2-0 des Mexicains face à l'Argentine, qu'ils affronteront donc deux fois en l'espace de quelques jours.

Afin de pallier ces absences, le sélectionneur à rappelé Hiram Mier.