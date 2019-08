Ochoa quitte le Standard et revient à ses premières amours, à America

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa quitte le Standard. Le portier retourne au pays et plus spécifiquement à l'America, son club formateur. C'est là qu'il a disputé ses premiers matches officiels, jusqu'à son transfert à Ajaccio en 2011. Lié au Standard depuis 2017, il restait un an de contrat au joueur.

Ce départ semblait inévitable vu l'abondance de biens du côté de Sclessin, dans un secteur qui a enregistré cet été l'arrivée de Vanja Milinković-Savić en bords de Meuse et l'éclosion d'Arnaud Bodart.

La saison dernière Ochoa a défendu le but du Standard à 48 reprises et réussi à préserver ses filets dans 13 rencontres. Au cours de la première saison chez les Rouches, l'international mexicain (107 caps) a joué 38 matchs (9 clean sheets).

"Memo" Ochoa, qui a disputé les quatre dernières Coupes du monde avec le Mexique, compte déjà 281 rencontres avec America. Il a remporté le titre de champion de clôture en 2005, celui de champion des champions 2005 et le titre CONCACAF en 2006.

Le montant du transfert s'élèverait à 3,5 millions d'euros selon le site Transfertmarkt.