Ochoa: "On n'a jamais baissé les bras"

Thierry Luthers a tendu son micro à Guillermo Ochoa ce dimanche après la victoire (1-3) du Standard sur le terrain de La Gantoise, dans le cadre de la 6ème journée des Play-offs 1. "Je suis content parce qu'on gagne à l'extérieur" avoue le gardien du club liégeois. "On a gagné un match très difficile contre une équipe forte à domicile. Même menée à la mi-temps, l'équipe ne s'est pas découragée et s'est battue. On mérite ces trois points."

Le Mexicain a été pleinement acteur de cette victoire, en sortant à 7 minutes de la fin du match un penalty tiré par Yaremchuk. "Je suis content d'avoir aidé mon équipe en sortant un penalty. Mais le plus important c'est l'équipe. Toute l'équipe du Standard mérite cette victoire car on n'a jamais baissé les bras."

Les Rouches battent un concurrent direct dans la course à la deuxième place. Ils sont 3èmes du classement, à deux points d'Anderlecht et à sept du FC Bruges. Mais du côté liégeois, on ne veut toujours pas parler d'objectif en termes de points ou de qualification pour la Champions League via la deuxième place. On préfère la langue de bois. "Notre objectif c'est de continuer à prendre du plaisir en jouant. On regarde match par match. On est bien dans ces play-offs. Il faut continuer comme cela. Mais chaque match est compliqué."