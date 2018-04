Ochoa : "On a tout à gagner dans ces Playoffs"

Le Standard a remporté le choc de la 4ème journée des PO I contre Anderlecht (2-1) et est revenu à trois longueurs de son rival du soir. Une situation qui fait le bonheur de Guillermo Ochoa et de ses coéquipiers.

"On mérite la victoire. L’équipe a démarré très fort avec beaucoup d’intensité. On s’est montré solides. Et à chaque transition offensive, on était dangereux. Ici à la maison, on est très forts. Malgré le but encaissé, on a continué. On savait qu’on était meilleurs. Mentalement, on est très costauds. Ça a bien tourné pour nous, analyse au micro de la RTBF le portier liégeois décisif à plusieurs reprises face aux Mauves. On a tout à gagner dans ces Playoffs. On a débuté dernier, on a déjà remporté la Coupe et on est déjà qualifiés pour l’Europa League. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On joue sans pression. On va faire le maximum pour finir le plus haut possible."

La joie du Mexicain est évidemment partagée par l’auteur du but vainqueur Mehdi Carcela.

"Cette victoire représente beaucoup de choses. Mon repositionnement a été fait pour me donner un peu plus de liberté en deuxième mi-temps (le Marocain est passé dans l’axe au retour de la pause, ndlr). Pour pouvoir bouger un peu plus partout. Ca a porté ses fruits. C’était un bon choix du coach" se réjouit le milieu offensif gaucher.

"Les supporters attendaient depuis longtemps cette victoire, assure Junior Edmilson. C’est mérité. Ça s’est joué sur des détails. En deuxième période, on a une occasion et on l’a mise dedans. Ensuite, on a géré. On a tout fait pour être dans ces Playoffs, on ne lâche rien."