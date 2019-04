Ochoa : "On a montré qu'on était prêt physiquement et mentalement"

Le Standard a pleinement profité du faux pas du leader Genk, battu mardi par l'Antwerp. En difficulté à la Ghelamco Arena ce mercredi, les Liégeois ont su éviter le piège gantois pour s'imposer 1-2 grâce à un penalty de Razvan Marin à la 90e minute.

"Même si ce n’était pas notre meilleur match, le football, c’est comme ça. Il faut rester concentré, être fort défensivement. Je ne sais pas si notre deuxième but est mérité, mais nous avons gagné et c’est le plus important. Les play-offs, c’est une partie difficile du championnat. On a toutefois montré qu’on était prêt physiquement et mentalement. J’espère que ce match sera un déclic pour nos rencontres à l’extérieur. Le titre ? Il ne faut pas parler de ça. On va prendre match par match. Il faut rester calme et concentré. On est content avec les trois unités, mais il reste des matches difficiles à disputer", a détaillé Guillermo Ochoa, portier du Standard, à notre micro.

Après deux journées dans les PO1, les Liégeois reviennent à la deuxième place à deux points du leader limbourgeois.