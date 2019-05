Ochoa loue la mentalité, mais « pointe les erreurs défensives »

Le Standard n’a pas réussi à renverser la tendance dans ces PO1 et engrange une 4ème défaite face à Gand (défaite 2-3).

Pour le gardien du Standard, ce n’est « pas facile de donner des explications. On doit analyser le match. On donne trop d’occasions et on laisse Gand venir trop vite. Et puis on n’a pas profité de nos occasions », a déclaré Guillermo Ochoa à notre micro à l’issue de la rencontre.

Et d’ajouter : « Ce n’était pas une question d’attitude aujourd’hui. L’équipe a tout donné. On a 4-5 joueurs qui n’avaient pas joué un match complet cette saison, mais ce n’est pas une excuse. On a essayé d’aller chercher la victoire et parfois les petits détails font que la chance ne tourne pas de ton côté. »

Des petits détails qui font que le Standard fait du surplace dans ces PO1.