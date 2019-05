Ochoa : « Je pense que c’est le moment de partir »

Razvan Marin va quitter le Standard cet été mais il ne sera pas le seul. Dans la foulée de la victoire contre Bruges, Guillermo Ochoa a annoncé son départ. « Je pense que c’est le moment de partir », a-t-il confié au micro de la Pro League.



Le gardien mexicain a salué les fans. « Chaque fois que tu joues ici, c’est fantastique. Tu sais que tu joues avec un homme en plus. On sait que les supporters sont là pour nous. Il faut les remercier »



« Memo » a une nouvelle fois été décisif face au Club. Il a été d’ailleurs et ovationné par les supporters. « C’est fantastique. Il n’y a pas qu’ici au stade que je sens leur soutien et leur amour. Je sens ça aussi en ville, dans les magasins ou même à l’école. C’est vraiment une famille. Et cela te donne envie de donner le maximum pour le club ».



Malgré tout, son avenir devrait s’écrire loin de Sclessin. « Il y a encore un match à jouer, il faut rester concentrer. Mais je pense que ça va être le dernier. On a déjà parlé avec le club, il y a encore des choses à régler. Mais je pense que c’est le moment de partir. Je suis triste parce que j’aime bien ce club. Mais dans une carrière professionnelle, tu cherches toujours à évoluer dans les meilleures équipes ou à découvrir des nouvelles choses ».



Ochoa, élu joueur de la saison par les supporters du Standard, évolue en bord de Meuse depuis juillet 2017. En deux saisons, il a disputé 85 rencontres.