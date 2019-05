Obbi Oularé transféré définitivement au Standard

Saint-Trond - Standard : Le résumé - Pro League - Journée 18 - 08/12/2018 Le Standard est allé chercher un point sur le terrain synthétique de Saint-Trond (1-1) ce samedi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Malgré des conditions climatiques loin d'être évidentes (pluie, vent...), les deux équipes, candidates aux play-offs I, ont livré une bonne prestation. La révélation japonaise Daichi Kamada a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période (45' 1-0) et inscrit son dixième but de la saison, alors qu'Obbi Oulare, qui fêtait sa première titularisation sous les couleurs du Standard après avoir été écarté des terrains pendant de longs mois, a égalisé en seconde mi-temps (59' 1-1) et offert un "bon" point aux Liégeois.