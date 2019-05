Obbi Oulare : « l’objectif est atteint et c’est le principal »

Le Standard a eu chaud lors de la dernière journée des Play-Offs. Opposés aux champions limbourgeois, les Rouches devaient faire le même résultat que l’Antwerp pour conserver la 3e place synonyme de qualification pour l’Europa League. Mais finalement, l’objectif est atteint pour les Liégeois. Obbi Oulare, qui a retrouvé les terrains après des mois de galère, « Le Standard s’est un peu mis en difficulté tout seul. Mais bon, l’objectif est atteint et c’est le principal ».

Face à Genk, le Standard a eu énormément de difficultés mais n’est jamais parvenu à trouver l’ouverture : « Inconsciemment on s’est mis à réfléchir. On sait qu’on a notre destin entre nos mains mais qu’on joue face à une bonne équipe, championne. C’est difficle. On voulait attaquer mais il fallait faire attention et on a de la chance de ne pas avoir encaissé et un peu de malchance de ne pas avoir marqué. Je pense qu’il faut juste être content de terminer à la 3e place. La saison prochaine on sera en Europa League. » estime l'international espoir.

Désormais, le Standard va se tourner sur la saison prochaine. Si Obbi Oulare a signé définivement à Sclessin, de nombreux autres joueurs devraient eux quitter la Cité ardente : « Maintenant je vais partir en vacances. Je vais suivre ça et voir ce qu’il se passe et à la reprise, on va faire le boulot avec les garçons qui sont là. » conclut-il.