Nouvelles révélations de Thomas Meunier : "J'avais déjà signé avant le match aller entre Dortmund et le PSG"

Le récit des coulisses du passage de Thomas Meunier au Borussia Dortmund se sont enrichies d'un nouvel élément ce jeudi. Invité à s’exprimer devant la presse allemande, le Diable rouge a expliqué dans quel contexte il avait abordé le huitième de finale aller entre les Parisiens et les Borussen en février dernier. "J’avais déjà signé avant le match. J’avais la chair de poule pendant toute la rencontre. C’était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : 'Wow, je serai ici l’année prochaine", a-t-il déclaré.

Une révélation qui ne manquera pas d’alimenter les interrogations des supporters parisiens puisque Meunier avait reçu un carton jaune lors du match aller et avait été suspendu pour le match retour, finalement remporté 2-0 par le PSG.

Lundi à 20h sur la Deux, Thomas Meunier nous livrera sa vérité sur les coulisses de ce transfert lors d'une interview exclusive de 26 minutes.