Nouvelle prestation ratée par Charleroi qui se plante totalement face à Waasland-Beveren (0-2)

Charleroi s’est incliné 0-2 face à la lanterne rouge de Waasland-Beveren. En manque total de présence offensive, les Zèbres se sont laissés surprendre par une équipe de Waasland-Beveren bien organisée et efficace. C’est un nouveau revers pour les Carolos qui glissent lentement au classement. Le début de saison est bien loin.

La première surprise intervient avant le coup d’envoi de la rencontre. Nicolas Penneteau, gardien titulaire pour la septième saison consécutive au club, est relégué sur le banc. C’est Rémy Descamps, son substitut passé par le Paris Saint-Germain, qui le remplace et dispute son premier match pour les Zèbres. Des Zèbres trop peu inspirés à Eupen vendredi qui laissent Rezaei sur le banc. L’Iranien est remplacé par Shamar Nicholson, alors que Modou Diagne supplée Steeven Willems, suspendu.

C’est Rémy Descamps qui s’illustre en premier dans ce match : à la suite d’une perte de balle de Van Cleemput, Daan Heymans frappe à distance et oblige Descamps à sa première parade carolo.

LIRE AUSSI : Karim Belhocine après la défaite de Charleroi : "c'est un moment difficile, il nous faut une réaction collective"

LIRE AUSSI : Rémy Descamps frustré après sa première à Charleroi : "On a tous des choses à se reprocher"

A la demi-heure, Aboubakary Koita ouvre la marque. Sur une frappe à distance, il trompe un Descamps dont le bout des doigts effleure le ballon. Ce but d’ouverture rend toutes les actions plus concrètes puisque dans la foulée, Nicholson se crée une énorme possibilité en un contre un face à Jackers. Le Beverenois sort un bon arrêt.

En fin de première mi-temps, Marco Ilaimaharitra est exclu. Le Malgache est rattrapé par la patrouille du VAR pour un méchant tacle réalisé par l’arrière. Les Carolos terminent la première mi-temps à dix et rentrent au vestiaire la tête basse.

En deuxième période, les Carolos se rapprochent à plusieurs reprises du rectangle de Waasland-Beveren, mais ne trompent jamais la vigilance de Jackers. Les montées de Berahino et Rezaei en remplacement de Gillet et Van Cleemput ne changent rien à l’issue de la rencontre. Koita signe même un doublé dans les arrêts de jeu et permet à Waasland de remporter un succès mérité qui écarte le club du fin fond du tableau. Les Beverenois lèguent volontiers la dernière place du classement à Mouscron. Les Zèbres eux réalisent un bien triste 5 sur 24 et stagnent à la sixième place du classement. Voilà qui contraste avec le 18 sur 18 inaugural réalisé par les hommes de Karim Belhocine.