Nouvelle étape dans le dossier de rénovation de Sclessin

Le Standard ne se montre pas seulement actif sur le marché des transferts. Les dirigeants du club de Sclessin s’activent également dans le dossier de rénovation du Stade Maurice Dufrasne.

Ce vendredi, la demande du permis de bâtir sera officiellement déposée. Ce qui signifie que les travaux devraient, sauf avis contraire, démarrer dans un an. Il s’agit donc d’une étape importante dans ce dossier comme l’a confirmé Alexandre Grosjean, le Directeur Général du Standard de Liège : " On peut parler de date symbolique et même historique pour le Standard. Nous en sommes très heureux car c’est un projet que nous menons depuis un peu plus de deux ans et c’est en quelque sorte l’aboutissement du début de ce grand projet ".

"Bien plus qu’un stade"

On ne peut toutefois pas parler de nouveau stade mais de modernisation de l’enceinte actuelle…. "C’est en effet une rénovation du Stade mais c’est aussi un aménagement de toutes les infrastructures dans l’environnement du Standard de Liège et cela en gardant l’identité du club ". Le projet est assez complexe selon le Directeur Général…. " Ce sera bien plus qu’un simple stade de football. C’est un stade qui va offrir également pas mal de vie et d’activités en dehors des matches. Je rappelle que le tram va avoir son arrêt-terminus à proximité du stade. Et donc, il y aura forcément de l’animation dans, autour et à côté du stade et cela de manière permanente et on s’en réjouit ".

"Un projet vital pour le Standard"

La rénovation du stade de Sclessin apparaît désormais nécessaire dans l’évolution du club conclut Alexandre Grosjean… " C’est même vital parce que l’aménagement et l’amélioration des infrastructures est impérative eu égard aux exigences de l’UEFA. Donc, nous devons nous mettre aux normes pour poursuivre notre progression sur la scène européenne. C’est donc un impératif mais au-delà de cet aspect, c’est tout le quartier qui a besoin de ce renouveau et ce rafraîchissement que nous voulons lui offrir ".