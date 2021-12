Nouvelle défaite pour le Standard qui s’incline 2-1 à Louvain

Match important pour les deux équipes. OHL n’a qu’un point d’avance sur Seraing, 17e et barragiste. Le Standard d’Elsner doit continuer à glaner des points, pour encore pouvoir espérer recoller au top 8.

Au coup d’envoi on retrouve Bokadi, Cimirot et Carcela. C’est la première fois que Carcela commence une rencontre depuis le début de la saison. Le premier quart d’heure se résume à un round d’observation.

La première occasion tombe à la 15e minute. Sur une perte de balle de Cimirot, Mercier balance un centre parfait pour Maertens au second poteau. L’attaquant louvaniste ne laisse aucune chance à Bodart. Louvain est sur orbite.

Le Standard pense égaliser à la 20e, mais le hors-jeu de Muleka balaie d’un coup de drapeau les espoirs liégeois. A la 28e minute, tir tendu dans l’axe de Bastien. Runarsson repousse brillamment. A la demi-heure, Muleka reprend un coup franc de la tête. Un ballon qui vient s’écraser sur la barre transversale.

Louvain répond directement aux assauts liégeois, en se montrant de plus en plus pressant devant la cage de Bodart. A la 39, doublé de Maertens. L’appel de Maertens, à la limite du hors-jeu, est parfait. L’attaquant d’OHL reçoit le ballon dans le dos de la défense. Il contrôle de la poitrine avant de lober superbement le gardien liégeois. Un magnifique lob des 30 mètres, sans doute le but du week-end en Pro League. C’est 2-0.

Mais le Standard ne se laisse pas abattre. Laifis décoche une prune des 30 mètres, qui termine sa course juste à côté du but de Runarsson. Louvain rentre au vestiaire avec deux buts d’avance.