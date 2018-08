Nouvelle défaite pour Charleroi, qui s'incline 3-1 face à Genk

L’avant-dernier match de la quatrième journée de Pro League a vu s’affronter Genk et Charleroi ce dimanche soir.

Genk avait à cœur de confirmer sa bonne forme, suite à sa qualification pour les barrages de l’Europa League jeudi après sa victoire face au Lech Poznan (2-1). Charleroi, de son côté, devait se relancer après une victoire et deux défaites. Le dernier match des Carolos s’était d’ailleurs soldé par une défaite (1-2) face au leader Anderlecht. A l’issue du match, c’est Genk qui a pris le meilleur. Score final : 3-1.

Le résumé de la rencontre

La première période est disputée entre les deux équipes, chacune se procurant des occasions. Alors que les Genkois ont un avantage dans la possession de balle, ce sont bien les Carolos qui ouvrent le score à la 27e grâce à un but de Benavente bien servi par Baby, qui réalise son deuxième assist de la saison. A la 36e, Genk pense revenir au score grâce à un but de Gano, mais ce dernier est signalé hors-jeu. Les Zèbres pensent avoir fait le plus dur dans ces 45 premières minutes, toutefois Genk égalise grâce à un but d’Uronen, juste avant le retour aux vestiaires.

A la reprise, comme en début de première période, Genk domine, mais c’est Charleroi a se procure la balle du 1-2 avec Benavente, encore lui, qui tire une frappe puissante sur le poteau de Vukovic à la 57e. Alors que le match perd un peu en intensité, Samatta donne l’avantage à Genk à la 76e.

Dans les dernières secondes, Martos réalise une faute sur Samatta dans la surface de réparation. Samatta convertit le pénalty et double la mise.

C’est une troisième défaite pour les hommes de Felice Mazzu cette saison. Ils devront impérativement se relancer face à Courtrai samedi prochain.