Nouveau sponsor mais design classique pour le nouveau maillot d'Anderlecht

Les nouveautés n'en finissent pas au Sporting d'Anderlecht, même si celle-ci était attendue: la présentation des nouveaux maillots. On savait depuis plusieurs mois que le sponsor avait changé. En ce qui concerne le design et les couleurs, les choix de la tradition et du classique ont été respectés. Le maillot domicile est mauve avec peu de blanc, celui pour les matches à l'extérieur est blanc avec quelques traces de mauves, ainsi qu'un effet sous forme de points.

On peut également noter le fait que le slogan "We are Anderlecht" figure en bas du maillot. Une vareuse que Vincent Kompany arbore évidemment fièrement sur les photos de présentation.