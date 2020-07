Nouveau prêt de Frank Tsadjout au Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi et l'AC Milan ont trouvé un accord concernant le nouveau prêt d'un an, avec option d'achat, de l'attaquant camerounais Frank Tsadjout. Le club carolo l'a annoncé jeudi sur son site officiel.

Déjà prêté la saison dernière chez les Zèbres, il a disputé dix bouts de rencontres de D1A, pour un total de 54 minutes. Tsadjout a marqué un but, lors de la large victoire des Carolos contre Ostende (5-0) fin décembre 2019. Jamais titulaire et en concurrence avec Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson, il devra confirmer ses bonnes dispositions.

Tsadjout, 20 ans, est un produit du centre de formation des Rossoneri et possède la double nationalité italienne et camerounaise. Il a fait toutes ses classes à l'AC Milan, où il a été repris à neuf reprises avec l'équipe première lors de la saison 2018-2019, sans pour autant quitter le banc.