Nouveau partage pour Charleroi, deuxième victoire pour Ostende - © RTBF - Belga

Courtrai – Charleroi : Le résumé - Jupiler Pro League - J2 - 03/08/2019 Charleroi a de nouveau partagé l'enjeu à Courtrai (1-1) au terme d'un match comptant pour la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Ryota Morioka avait ouvert la marque pour les Zèbres sur penalty (30e) mais Pelé Mboyo a égalisé (79e). Vainqueur du Cercle Bruges (3-1), Ostende compte six points tout comme le Club Bruges et le Standard, qui a battu Zulte-Waregem 4-0 plus tôt dans la journée. A 20h30, Malines reçoit Genk. Dans le calme du stade des Eperons d'or, Charleroi a étrenné son nouveau maillot extérieur de couleur verte. Adama Niane a hérité de la première occasion mais bien lancé par Morioka, le Malien a tiré à côté du but de Sébastien Bruzzese (11e). Propulsé dans un couloir par Massimo Bruno, Mamadou Fall a également placé le ballon dans les mains du gardien des Kerels (22e). Courtrai a misé sur un football viril qui lui a valu deux cartons jaunes dont un pour Andriy Batsula (29e) pour une faute de main dans le rectangle. Morioka en a profité pour donner l'avance aux Zèbres d'une frappe sèche en hauteur (30e, 0-1). Isolé devant le but par Bruno, Niane a tellement tardé que Kristof D'Haene a eu le temps de dévier le ballon en corner (43e). Virevoltant, Bruno ne s'est pas montré plus efficace que ses copains d'attaque en début de seconde période: seul devant Bruzzese, le Zèbre a expédié un ballon mou que le gardien a dévié (47e). Par la suite, Courtrai a légèrement pressé Charleroi mais n'a vraiment inquiété Nicolas Penneteau que sur un coup franc d'Eric Ocansey (58e). Le gardien carolo s'est quand même fait surprendre par Mboyo (79e, 1-1). Le Français s'est montré ensuite plus réactif sur un envoi de Julien de Sart (84e).