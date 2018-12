"Nos réformes ne sont pas de la poudre aux yeux" se défend la Pro League

Le panel d'expert de la Pro League a présenté ses recommandations pour régler et réguler la problématique des agents dans le football belge en début de semaine. Les clubs ont approuvé à l'unanimité ces principes.



Les choses bougent mais le dossier est complexe. Le syndicat des joueurs Sporta a remis en cause l’indépendance de l'Expert Panel, composé du CEO de la Pro League Pierre François, du ministre d'Etat Melchior Wathelet et de Wouter Lambrecht, avocat spécialisé dans le sport. Sur ce site, Rodrigo Beenkens a également émis certaines réserves sur l'application de ces mesures. "Le football ne continuerait-il pas à éditer ses propres règles et contrôler lui-même leur conformité ? A ce stade, on a un peu l'impression que les clubs veulent continuer à rester au-dessus des lois", s’interrogeait notre spécialiste football.



Pierre François et la Pro League ont réagi à ces critiques par voie de communiqué. "J'ai lu que nous continuions à établir nos propres lois. On ne se substitue pas aux ministres régionaux en charge de la médiation", a tenu à préciser l'ancien dirigeant du Standard. Il estime tout de même qu'il est bien de "la responsabilité de la Pro League" de "définir quelles relations les agents et les clubs peuvent encore entretenir sans risque de conflits d'intérêts et quelles mesures nous devons prendre pour assurer la transparence".



"On veut d'autant moins empiéter sur les compétences politiques que nous souhaitons que toute une série de mesures soient appuyées par des lois", reprend-il. "On va demander aux autorités de nous accompagner dans ce processus, il n'est donc pas question de se substituer aux autorités". "Nos réformes ne sont pas de la poudre aux yeux", insiste-il encore.



La question de la rémunération de l'agent par le joueur est particulièrement sensible. Pour Pierre François, elle se base sur un principe simple : "celui qui mandate quelqu'un pour un travail doit être celui qui le paie". Et de souligner que ce type de fonctionnement existe déjà dans le monde du sport (NBA et MLS). Elle fait aussi son chemin au sein du foot. "En Espagne, la règle est également retenue alors qu'en Premier League, elle figure dans les réformes." L'objectif de cette mesure est clair : "cela évitera des dualités d'intérêts et au joueur de comprendre ce que son agent reçoit vu qu'il le paiera."



Alors que les échéances arriveront rapidement (dès le prochain mercato d'été), Pierre François est conscient de l'ampleur de la tâche et du fait que le processus va prendre du temps. "Nous ne pouvons pas appliquer toutes les recommandations du jour au lendemain, même si on a déjà entamé le travail de mise en oeuvre", reconnait-il. "Dans les six mois qui viennent, nous allons devoir démontrer que, quand nous annonçons quelque chose, on le fait".



Tous les observateurs seront effectivement attentifs à ce que ces engagements se matérialisent. Ce qui devrait plus que sensiblement modifier les relations entre les joueurs, les agents et les clubs.



L'image de notre football, entachée par le Footgate, en a grand besoin.