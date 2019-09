Nordin Jbari : "Vlap doit apporter quelque chose, mais c'est insuffisant.

Dans "Complètement Foot" sur Vivacité ce dimanche soir, David Houdret, Pascal Scimè et notre consultant Nordin Jbari sont longuement revenus sur la nouvelle défaite d’Anderlecht. Ils ont notamment épinglé les problèmes dans le milieu des mauves et une volonté de peut-être enfin relancé Adrien Trebel.

"Trop jeune." Le ton est lancé par Nordin Jbari pour qualifier l’équipe d’Anderlecht. "Il faut lancer des jeunes, mais dans l’équipe d’Anderlecht, il n’y a que des jeunes. Et c’est trop pour moi. Dans les moments forts, ils ont difficile, mais c’est normal. Les jeunes, ils doivent être encadrés par des joueurs d’expériences pour sortir le meilleur d’eux-mêmes. Et le problème, c’est que Vincent Kompany est blessé pour le moment."

Pascal Scimè abonde dans le même sens : "J’ai l’impression d’avoir vu le même match que la semaine passée et le mois passé. L’équipe est très jeune, trop jeune."

Et notre journaliste d’ajouter : "je pense qu’il y a des erreurs de casting. Il y a deux problèmes, Anderlecht ne marque pas. Et Anderlecht prend beaucoup de buts. Des buts ridicules, sur des approximations, sur des courses qui ne se font pas et sur des mauvais placements. Anderlecht a besoin de défenseurs qui savent défendre avant tout. Dans l’état actuel des choses, Anderlecht a besoin d’un Philippe Sandler qui soit un vrai défenseur et pas d’un Sandler qui donne un assist pour Chadli. Malheureusement, Sandler est plus un joueur de ballon. Il relance, il donne un ballon, mais en individuel, il est moins bon."

Nordin Jbari est d’accord et va même plus loin sur les erreurs de castings : "Sandler est au-dessus du lot ici en Belgique. Mais il n’a pas joué ailleurs et ça va quand Vincent Kompany est à côté de lui. Mais comme il est blessé, il doit jouer en patron et là, ça ne va pas."

Car Pour Nordin Jbari, Sandler n’est pas à pointer du doigt. S’il y a un joueur qui pose problème pour notre consultant, c’est "Michel Vlap. Il doit apporter quelque chose et il n’apporte rien. On doit demander à Alexis Saelemaekers, à Yari Verschaeren et à Sambi Lokonga de faire la différence. Il faut faire avec mais il faut aussi les encadrer, sinon ça risque de continuer comme ça longtemps. C’est une équipe de jeunes qui tombent contre une équipe de vieux briscards. Même s’ils n’ont pas été extraordinaires, l’Antwerp a Defour, Mirallas, Mbokani, Refaelov, Haroun notamment. Et même si l’Antwerp n’est pas bien dans le jeu, ils sont bien dans le match."

Un constat partagé par Pascal Scimè : "Vlap a coûté 8 millions. Regarde sa prestation aujourd’hui."

"Mais ce n’est pas la première fois à Anderlecht qu’il y a une erreur de casting. Zulj, on l’a fait venir pour jouer en 10 et aujourd’hui il joue en 6", répond Nordin Jbari.

"En effet, ces derniers temps, il y a trop de joueurs qui ont le même profil au milieu de terrain. Tout le monde veut toucher la balle et quand il faut verticaliser le jeu, on ne voit rien", ajoute Pascal. Et de conclure : "il y a peut-être quelqu’un qui pourrait faire l’affaire, C’est Adrien Trebel. Est-ce qu’aujourd’hui, ce n’est pas le moment de le relancer ?"

Il faudra réfléchir assez vite du côté de Vincent Kompany. Car Anderlecht se déplace à Bruges dimanche prochain sous le coup de 18h.