Nordin Jbari tempère les polémiques : "Il y a 20 ans, on jouait sur les terrains enneigés"

Nordin Jbari était l’invité du Facebook Live préface de La Tribune ce lundi soir. Notre consultant a abordé les principaux thèmes qui ont animé ce week-end et a répondu à vos questions ! L’ancien joueur a notamment donné son point de vue sur la neige qui est venue perturber le bon déroulement des matches samedi.

"Je comprends qu’il y ait des polémiques, parce que les joueurs et les entraîneurs préfèrent jouer sur des terrains totalement praticables. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’un club comme Genk, champion en titre, qui est un grand club en Belgique, porte plainte en disant que le terrain n’est pas praticable. Je pense que c’était la même chose pour l’équipe adverse. Mais aussi, il fut un temps, que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, où moi je jouais et on jouait sur des terrains comme ça parfois. Je n’ai pas dit que c’était bien, mais c’est possible. Polémiquer autant là-dessus, je trouve que c’est exagéré."

Nordin tient à souligner la différence entre terrain enneigé et gelé : "Le plus important dans ces cas-là, c’est que le terrain ne soit pas gelé, qu’il n’y ait pas de verglas. Sinon ça peut être dangereux pour l’intégrité physique du joueur. Quand c’est gelé je peux comprendre qu’on veuille vraiment remettre le match. Mais ce n’est pas pareil : quand il y a de la neige ce n’est jamais agréable mais nous, on jouait sur ça. Une équipe comme Charleroi a déblayé le terrain l’après-midi, puis il a reneigé et ce n’est pas possible de faire plus. D’autant plus qu’il a continué à neiger pendant le match. Si le ballon roule, normalement il ne faut pas remettre le match. Tant qu’il n’y a pas de gel, on peut jouer."