Nordin Jbari : "Sans Mehdi Carcela, le Standard n'est pas en PO1"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la qualification du Standard pour les POI, obtenue au bout du suspense à Ostende (2-3).

"En 1 seul mot cette qualification du Standard pour les PO1, c’est … à l’arrachée. C’est pratiquement à l’image de la saison du Standard. Il a bien débuté la rencontre, avait le ballon, la possession. Et puis il y a deux contres, deux buts d’Ostende, une défense centrale aux abonnés absents. À l’image du Standard cette saison, c’est se faire peur, se faire mal à soi-même. Mehdi Carcela doit rentrer pour faire la différence. Si Mehdi Carcela n’est pas là, ils ne sont pas en PO1", a confié Nordin Jbari.

Et Pascal Scimè d'ajouter: "Il a changé la physionomie de la rencontre tout simplement et je ne parle même pas de son apport depuis qu’il est revenu en Belgique, à la maison. En gros c’est le patron. C’est le fils prodigue qui est revenu faire plaisir à ses parents et en l’occurrence ses parents sont les supporters. Aujourd’hui encore, il a éclaboussé de sa classe cette rencontre. Et il fait mieux jouer les autres. Ce ne sont même pas des exploits individuels. Il y en a mais il bonifie le jeu aussi, il bonifie ses partenaires et le mental de l’équipe. On sent qu’il insuffle quelque chose. Via un geste technique, il redonne confiance à ses partenaires. Et on a vu un autre Standard en deuxième mi-temps. Je n’ai pas compris qu’il ne soit pas présent dans le 11 de base au coup d’envoi. Alors légèrement blessé ou pas, spéculer sur la deuxième mi-temps, il faut arrêter. C’était un match à quitte ou double, vous ne devez pas spéculer."

"C’était la tactique. C’était fait exprès de la part de l’entraîneur de lui dire qu’il ne jouerait pas la première mi-temps parce qu’Ostende allait pousser. Mais je n’ai pas vu Ostende pousser en première mi-temps, a complété Nordin Jbari. Après; il y a un changement gagnant pour l’entraîneur, c’est lui qui a gagné dans ce domaine-là. […] On a senti qu’après le premier but, ça allait le faire parce qu’Ostende était vraiment faible. Custovic jouait à 3 derrière, on sait que c’est son système. Quand tu joues avec des ailiers aussi forts que ceux du Standard… Edmilson s’est baladé en première mi-temps. C’est seulement après, quand il a été mené, qu’il est revenu à 4 derrière. Pour rebondir sur ce que Pascal a dit, Mehdi est rentré comme patron et on avait surtout l’impression qu’il savait que le Standard allait gagner. Il est rentré tranquillement, il a fait son match, il a pris les ballons. Et ce qui a aussi fait la différence, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de mouvements. Lui, en dribblant deux ou trois joueurs, il a créé du mouvement. Après il y a aussi une belle image où il a montré un peu ce qu’il fallait faire, c’est-à-dire qu’il est allé récupérer un ballon en taclant. Il était bien mentalement."