Nordin Jbari : "Même s’il perd tout le temps, je n’ai jamais vu jouer Anderlecht comme ça depuis 5 ans"

Dans "Complètement Foot" sur Vivacité ce dimanche soir, David Houdret, Pascal Scimè et notre consultant Nordin Jbari sont longuement revenus sur la nouvelle défaite d’Anderlecht.

Et pour notre consultant, "même s’il perd tout le temps, je n’ai jamais vu jouer Anderlecht comme ça depuis 5 ans. Après les résultats sont importants. Mais la philosophie est là."

Et Jbari d’ajouter : "J’ai critiqué Anderlecht des années et maintenant que je vois leur façon de jouer, je ne peux plus critiquer ça. Par contre on peut critiquer autre chose, la question de l’attaquant. Landry Dimata est blessé depuis combien de temps ? Depuis janvier. Et Anderlecht cherche un attaquant pour le remplacer depuis juillet, ça ne va pas. Quand tu vois le Standard et Bruges, ils ont combien d’attaquants ? Des clubs comme ça, il doit y avoir de la concurrence."