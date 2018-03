Nordin Jbari: "Makelele a réussi son pari"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur le sauvetage lors de la dernière journée d’Eupen (4-0 contre Mouscron). Les Pandas éjectent Malines de la D1A, mais selon nos spécialistes, tout ne s’est pas joué lors de cette dernière journée…

Notre journaliste, Pascal Scimè est clair à ce sujet : "Cette rencontre entre Eupen et Mouscron a été complètement folle. A la septantième c’est encore 0-0 alors que c’est 2-0 pour Malines qui a bien son match en mains. Il faut souligner que Waasland-Beveren a joué le jeu alors qu’on avait beaucoup parlé d’arrangements entre amis. Malines a fait le match qu’il devait faire, mais ça ne se joue pas aujourd’hui. Les dirigeants malinois ont fait n’importe quoi cette saison. Il y a une campagne de recrutement estivale qui n’a pas du tout marché. Il y a eu des choix. Je suis persuadé qu’avec Yannick Ferrera cette équipe est sauvée avant la dernière journée de championnat. Elle ne marquait pas, mais elle proposait des choses intéressantes. Et puis on sait qu’il y a des relations humaines, mais il y a eu un mauvais casting en amont au niveau du choix de certains joueurs. Et ils ont fait venir huit ou neuf joueurs au mercato d’hiver… C’était l’opération commando et ça a failli marcher. Au final, il s’en est fallu de deux buts… Après pour Eupen, le miracle a eu lieu."

Nordin Jbari, notre consultant partage également cet avis. "Tout le monde peut être fâché du côté de Malines, mais ce n’est pas sur le dernier match qu’on joue une saison normalement. Ils doivent d’abord réfléchir à la manière dont ils ont travaillé toute une saison. A Eupen, il y a eu des choix, des situations compliquées avec Mbaye Leye par exemple, complètement écarté du noyau […] On voit bien qu’il y a un problème de personnes, mais après, finalement, il a réussi son pari. C’est incroyable, je ne m’attendais pas à cela."

A propos de la prestation de Mouscron

Pascal Scimè ne pense pas que Mouscron a truqué la rencontre: "Jeremy Huyghebaert a déclaré après le match qu’il était très fâché sur Diedhiou. Sur le quatrième but, on voit qu’il se désintéresse totalement du ballon. Il n’y a pas de trucage, mais les Mouscronnois ont lâché mentalement, et ça, ce n’est pas normal."

Nordin Jbari ajoute, "Mouscron est sauvé, il y a eu le changement d’entraineur, … ils ont lâché. Mentalement ils n’ont pas joué le coup à fond, mais on a revu les buts… On n’a pas l’impression qu’il y ait quelque chose d’étrange dans ce qu’on a vu. Maintenant c’est vrai que quand on descend, ce résultat peut frustrer."

Pascal Scimè conclut: "A partir du moment où Mouscron prend le premier et le deuxième but, ils n’y étaient plus. Ils ont défendu comme des U7. […] Frank Defays a hérité d’une équipe démobilisée, qui n’a pas encore remporté un match… Il y avait des absents, Werner a fait son match, il n’a rien à se reprocher, mais tout le monde n’a pas presté à son niveau aujourd’hui."