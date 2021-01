Nordin Jbari après le premier match de Jacob Bruun Larsen avec Anderlecht : "Surpris par sa vivacité !"

On ne peut évidemment pas développer une analyse complète du garçon après seulement 45 minutes de jeu. Mais en une mi-temps, Bruun Larsen a déjà pu montrer son style. Nordin Jbari était le consultant Eleven pour ce match entre Mouscron et Anderlecht, il a été séduit. "Ce que j’ai pensé de sa première prestation ? Que du bien, que du bien. On a vu directement que c’est une personnalité, un meneur. Et ça, ça manquait à ce Anderlecht avec tous ces jeunes joueurs. Pour pouvoir aller décrocher une place dans le TOP 4, des joueurs-meneurs comme Bruun Larsen sont importants".

Le Danois possède une belle carte de visite. Même s'il n'est pas parvenu à percer à Dortmund entre 2018 et 2020 (41 matches), il a reçu la formation du Borussia et c'est un gage de qualité. Acheté par Hoffenheim l'an dernier, le voici donc prêté jusqu'au terme de la saison chez les Mauves.



"Il prend ses responsabilités, il a une bonne vitesse et une bonne technique. Il joue vite et précis. Quand il est monté, on a vu sa volonté d’accélérer le jeu. Physiquement aussi il était très bien et dynamique. Pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup joué, j’ai été surpris par sa vivacité ! Il vient d’arriver mais on l’a vu un moment expliquer à Trebel ce qu’il fallait faire. C’est positif car ça démontre qu’il en veut. Il va apporter quelque chose à cette équipe", poursuit Nordin Jbari.

"Le seul petit bémol c’est peut-être qu’il n’a pas joué assez en ailier, sur son flanc. On verra aussi ce que Vincent Kompany va faire car ils sont trois joueurs (Bruun Larsen, Amuzu et Mukairu) pour deux places. Sa position peut être compliquée car il a été prêté jusqu’en fin de saison et on ne peut pas dire qu’il colle au projet de Kompany (axé sur les jeunes du club). Mais sur le court terme, c’est très positif d’avoir pris ce joueur-là".