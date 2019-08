Noë Dussenne, nouveau venu au Standard: "Une très grande fierté de signer dans le plus grand club belge"

Le nouveau joueur du Standard de Liège Noë Dussenne a été officiellement présenté jeudi après-midi lors d'une conférence de presse à l'Académie Robert Louis Dreyfus à Liège. Le défenseur de 27 ans a quitté Mouscron pour s'engager jusqu'en 2023 avec les Rouches pour un transfert estimé à 800.000 euros. "C'est une très grande fierté de signer dans le plus grand club belge" a déclaré le Belge.

Noë Dussenne rejoint le Standard où la concurrence sera rude pour le poste de défenseur central, notamment avec Zinho Vanheusden: "C'est à moi de donner le meilleur pour être sur le terrain et ce sera au coach de décider si je joue. En tant que joueur, tu viens pour donner le maximum, pas pour être remplaçant. Je suis déjà prêt pour jouer ce weekend", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le transfert a mis du temps avant d'être officialisé: "Le Standard cherchait un défenseur avec de l'expérience et quand le plus grand club belge vient te chercher, ce n'est que du positif pour moi et j'ai directement accepté. Les contacts étaient très bons et je savais que je viendrai au Standard lorsque la saison a commencé, c'était difficile de rester concentré à Mouscron, mais je me suis toujours donné à 100%."

Selon le défenseur, il arrive au bon moment à Sclessin: "Vingt-sept ans, c'est le meilleur âge pour un défenseur. J'arrive avec plus de maturité et c'est un bon moment pour découvrir ce club." Ce transfert permet à Dussenne de relancer sa carrière et de disputer la Coupe d'Europe pour la première fois.

Le Montois a d'ailleurs été bien accueilli: "Le groupe m'a bien intégré. Je connais déjà bien Mbaye Leye (T2, ndlr) et Mërgim Vojvoda. C'est toujours mieux d'avoir des repères afin de s'intégrer plus facilement."

Après avoir quitté Mouscron, il doit désormais s'adapter à un rythme de jeu plus rapide: "Les joueurs ont beaucoup de qualités, ça joue beaucoup plus vite, les enchaînements sont très rapides et c'est un groupe qui travaille très fort."

Après Selim Amallah et Mërgim Vojvoda, Dussenne est le troisième Hurlu à rejoindre les bords de Meuse cet été. Encore joueur à Mouscron la saison dernière, Mbaye Leye est lui devenu cette saison l'adjoint de Michel Preud'homme, T1 liégeois. Le Standard et sa nouvelle recrue se déplaceront dimanche à 14h30 à Saint-Trond pour la 3e journée de championnat.