Noë Dussenne après Standard - OHL : "J’ai la boule au ventre… il faut parfois savoir jouer comme des salopards"

Noë Dussenne après Standard - OHL : "J’ai la boule au ventre… il faut parfois savoir jouer... Le Standard a perdu deux points face à OHL ce samedi soir lors de la 11e journée de Pro League (2-2). Titulaire pour la première fois de la saison avec le Standard, Noë Dussenne est arrivé très frustré à l’interview d’après match. "Je ne comprends pas. On est bien dans le match, on gère… Quand on gagne 2-0 à cinq minutes du terme, on ne peut jamais faire un match nul. J’ai la boule au ventre, je suis énervé", lance le défenseur central. Solide pour son retour dans le onze de base, Dussenne, fatigué, est sorti en fin de rencontre et a assisté aux deux buts louvanistes depuis le banc de touche : "C’est de la déconcentration. Parfois il faut envoyer une mine dans les gradins. C’est trop… c’est abusé. Ils ne doivent jamais revenir. On doit être plus concentré, jouer parfois comme des salopards s’il le faut. On va se dire les choses dans les vestiaires", a conclu Noë Dussenne.