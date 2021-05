Noah Mbamba, premier 2005 de Pro League, a fait ses débuts avec le FC Bruges : "J'ai pris du plaisir"

C'était la surprise du chef dans la composition de Philippe Clement face à Genk (défaite 1-2) : Noah Mbamba a signé ses débuts en Pro League a 16 ans 4 mois et 18 jours. Il est le premier joueur né en 2005 à fouler les pelouses de l'élite.

Des débuts en D1B en janvier, un premier contrat pro dans la foulée et quelques mois plus tard une place de titulaire pour le dernier match de la saison avec l'équipe championne de Belgique, tout va très vite pour Noah Mbamba. "C'est exceptionnel mais ce n'est que le début. Il faut rester concentrer et essayer de gagner encore des titres. Je suis très content", dit-il au micro de la Pro League.



Cette première, le jeune joueur né à Ixelles l'avait sentie venir. "Philippe Clement ne me l'a pas vraiment dit. Mais quand on a travaillé la tactique à l'entraînement, j'ai vu que je serais dans l'équipe des titulaires. Il y avait plusieurs émotions à ce moment-là. J'étais surpris, heureux, stressé un peu. On se pose des questions, on se demande comment ça va aller. C'est un match de haut niveau. Il y a un grand tempo, vraiment. J'ai apprécié. J'ai pris du plaisir."

Capable d'évolué en défense centrale ou au poste de "6" (comme ce dimanche), le droitier hésite au moment de choisir sa "place de prédilection". "Je cherche un peu. En "6", j'aime bien parce que je peux plus "jouer" qu'en défense centrale".



Après 78 minutes, il a cédé sa place à Stefano Denswil et a reçu les applaudissements des quelques centaines de supporters présents. Philippe Albert, qui commentait le match a jugé sa prestation "relativement satisfaisante". Avant de détailler son point de vue. "Il a pris ses responsabilités. Ce n'était pas évident. Il a montré de bonnes choses. A cet âge-là, moi je commençais en première provinciale à Bouillon. Ce qu'il vient de vivre est absolument fantastique. Il vaut mieux ne retenir que le positif".



Philippe Clement, son coach, était également heureux des débuts du "gamin". "Je connais ses qualités mais je me demandais comment il allait réagir dans ces circonstances. Ce sont des petits tests, mais pas des examens. Si cela ne s'était pas bien passé, cela aurait été ma responsabilité. Mais il a fait un très bon match, et je suis très content. Il est prêt pour les années à venir, pour devenir titulaire. Mais on va y aller étape par étape".



Des étapes que Mbamba a pris l'habitude de brûler ces derniers mois.