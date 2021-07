Noah Mbamba, 16 ans et déjà deux trophées avec Bruges

Cette fois, Mbamba a joué un match à enjeux et il est crédité d’une bonne rencontre. Alors qu’il n’a que 16 ans, le jeune joueur n’est pas impressionné : "Cela m’a motivé. J’ai ressenti un peu de pression mais au final, c’était agréable."

Si Mbamba peut évoluer aussi en défense centrale, gratter du temps est son objectif, peu importe le poste. "C’est grâce à mes coéquipiers que j’ai l’occasion d’avoir deux lignes comme ça sur mon palmarès. Le coach me parle beaucoup, on travaille énormément. On essaie de voir ce qu’il y a à changer tactiquement et je sens que j’évolue chaque semaine à l’entraînement. Je veux grandir encore. Je n’ai joué finalement que deux matches. Mon objectif est d’évoluer le plus souvent avec cette équipe."

Avec un coach comme Philippe Clément et un club qui continue à produire de plus en plus de pépites, Noah est au bon endroit pour continuer son évolution. Côté 800 000 euros sur Transfermarkt, le joueur devrait voir sa valeur augmentée ses prochains mois. Et c’est tout bénéfique pour le club, comme pour les Diables Rouges avec lesquels il a déjà disputé deux rencontres en U15.