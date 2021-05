Noa Lang : "Le racisme est quelque chose que je connais bien, je ne voulais offenser personne"

La fête du titre du Club de Bruges a fait couler beaucoup d’encre. En particulier, le chant à caractère raciste entonné par Noa Lang. "Nog liever dood dan sporting jood", "Je préférerais mourir plutôt que d’être un juif du Sporting (d’Anderlecht)", a chanté le Néerlandais en compagnie des supporters du FCB.

Le joueur du FC Bruges est revenu sur cet incident et a présenté ses excuses sur son compte Instragram. Il se défend de toutes mauvaises intentions. "Le racisme est quelque chose que je connais bien, je ne voulais offenser personne", explique-t-il.



"Je suis le fils d’un père surinamien et d’une mère néerlandaise. Le racisme et les préjugés sont donc quelque chose que je connais bien. Après avoir remporté le titre, j’ai chanté avec tout mon enthousiasme avec les supporters, que j’ai pu rencontrer pour la première fois", écrit-il sur son compte Instagram.



"En tant qu’ancien ajacide, je connais comme personne les surnoms des équipes de football. Je ne voulais offenser personne. Pour moi, cette affaire est close et je ne reviendrai plus dessus".



La Pro League envisage de poursuivre le joueur pour ses propos.