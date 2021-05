Nmecha ose la panenka face à Bruges et égalise

La panenka de Nmecha face à Bruges - 20/05/2021 La pression ? Apparemment, Lukas Nmecha ne connait pas vraiment. Suite à la défaite de l'Antwerp 4-0 à Genk, Anderlecht avait une belle occasion de faire la bonne affaire de la journée pour la lutte pour la troisième place. Et Nmecha le sait ! Alors que le Sporting d'Anderlecht était mené face à Bruges suite à un goal d'Hans Vanaken, l'Allemand n'avait pas le droit à l'erreur. Face à Simon Mignolet, l'Anderlechtois plaçait calmement son ballon et inscrit son penalty d'une panenka parfaite. Le geste est osé. Il est maîtrisé et efficace. Mais surtout, il a permis au RSCA de recoller au score et de relancer la rencontre.