Nikola Storm quitte le Club de Bruges pour le FC Malines

Nikola Storm quitte le Club Bruges pour le FC Malines. Les deux clubs l'ont confirmé sur leur site internet. L'attaquant de 23 ans a signé un contrat pour quatre saisons jusqu'en juin 2022.

"Je veux aider le KVM à revenir en 1A dès que possible", explique Storm sur le site web de son nouveau club. "Après les discussions avec la direction et la cellule sportive du FC Malines, il était clair pour moi que les gens d'ici croient en mes qualités de joueur. L'atmosphère le long de la ligne de touche m'a également attiré. Le soutien des fans au cours des dernières semaines en 1A a été impressionnant. Cela, et l'ambition de faire la montée bientôt, m'a fait prendre cette décision."

"Storm s'intègre parfaitement dans l'équipe que nous avons en tête", explique Stefaan Vanroy, responsable de la nouvelle cellule sportive du Malinwa. "Après tout, nous voulons construire une équipe avec un mélange d'expérience et de jeunes talents belges. Nikola est motivé à mettre en place quelque chose ici avec le club. Il a beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'on l'a fait signer pour longtemps.

Storm est un produit de jeunes du Club Bruges. En 2013, il rejoint l'équipe première. En 2015-2016, il a été prêté à Zulte Waregem et depuis janvier 2017 à Oud-Heverlee Louvain (1B). Il continuera donc à évoluer en Proximus League, où il a inscrit dix buts et neuf passes décisives au cours de la saison écoulée.