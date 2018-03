Nicolas Verdier: "Mouscron n'a pas respecté la Pro League"

Malines descend donc en D1B. La frustration était immense chez les ‘Malinwa’ après la rencontre remportée face à Waasland-Beveren (2-0).

"C’est dramatique, frustrant et malheureux, a expliqué Nicolas Verdier, l’attaquant français de Malines. Mouscron n’a pas respecté la Jupiler Pro League. C’est un manque de respect et de professionnalisme. Cela ternit l’image de ce club. Au moment où on mène 2-0, Eupen en met 4 en 20 minutes. Je trouve cela tout simplement scandaleux."

Prêté par … Eupen, Nicolas Verdier semble apparemment prêt à s’investir à Malines la saison prochaine : "Malines va se relever et j’espère en faire partie car j’affectionne ce club énormément. J’appartiens toujours à Eupen. Pour le moment, je dois l’honorer et j’attends des nouvelles."